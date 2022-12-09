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Оккупанты ночью обстреливали центральную и северную часть Донецкой области, есть жертва - ОВА

Киев • УНН

 • 500660 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Российские оккупанты ночью продолжали обстрелы в центральной и северной частях Донецкой области. Есть погибший и раненые, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам Кириленко, ситуация в регионе такова:

  • На Волновахском направлении под обстрелы попала Угледарская громада – Угледар и Новоукраинка. Без пострадавших, но есть повреждения.
  • На Донецком направлении были одиночные и массированные обстрелы Авдеевки. Также под огонь попал Горняк Кураховской громады - повреждены 2 частных дома, без жертв.
  • На Горловском направлении 1 человек погиб и 3 получили ранения в Торецкой громаде. Также серьезный ущерб россияне нанесли в Константиновке: повреждены 6 жилых двухэтажек и здание больницы, которая не функционировала. 

Дополнение

Российские оккупанты убили за 8 декабря в Донецкой области еще 5 гражданских, ранили еще двух человек. 

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