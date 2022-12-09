Оккупанты ночью обстреливали центральную и северную часть Донецкой области, есть жертва - ОВА

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Российские оккупанты ночью продолжали обстрелы в центральной и северной частях Донецкой области. Есть погибший и раненые, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, информирует УНН.