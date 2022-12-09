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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти вночі обстрілювали центральну та північну Донеччину, є жертва - ОВА

Окупанти вночі обстрілювали центральну та північну Донеччину, є жертва - ОВА

Київ • УНН

 • 500661 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російські окупанти вночі продовжували обстріли у центральній та північній частинах Донеччини. Є загиблий та поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами Кириленка, ситуація в регіоні така:

  • На Волноваському напрямку під обстріли потрапила Вугледарська громада - Вугледар та Новоукраїнка. Без постраждалих, але є пошкодження.
  • На Донецькому напрямку були поодинокі та масовані обстріли Авдіївки. Також під вогонь потрапив Гірник Курахівської громади - пошкоджено 2 приватні будинки, без жертв.
  • На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 3 дістали поранення у Торецькій громаді. Також серйозної шкоди росіяни завдали у Костянтинівці: пошкоджено 6 житлових двоповерхівок та будівля лікарні, яка не функціонувала. 

Доповнення

Російські окупанти вбили за 8 грудня у Донецькій області ще 5 цивільних, поранили ще двох людей. 

Українські Національні Новини

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