Окупанти вночі обстрілювали центральну та північну Донеччину, є жертва - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російські окупанти вночі продовжували обстріли у центральній та північній частинах Донеччини. Є загиблий та поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, інформує УНН.
Деталі
За словами Кириленка, ситуація в регіоні така:
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- На Волноваському напрямку під обстріли потрапила Вугледарська громада - Вугледар та Новоукраїнка. Без постраждалих, але є пошкодження.
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- На Донецькому напрямку були поодинокі та масовані обстріли Авдіївки. Також під вогонь потрапив Гірник Курахівської громади - пошкоджено 2 приватні будинки, без жертв.
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- На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 3 дістали поранення у Торецькій громаді. Також серйозної шкоди росіяни завдали у Костянтинівці: пошкоджено 6 житлових двоповерхівок та будівля лікарні, яка не функціонувала.
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Доповнення
Російські окупанти вбили за 8 грудня у Донецькій області ще 5 цивільних, поранили ще двох людей.