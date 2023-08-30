Оккупанты ночью обстреляли Сумскую область: погибла пожилая женщина

Детали

По данным следствия, 30 августа около 1:00 ночи российские оккупанты с территории российской федерации осуществили артиллерийский обстрел Шалыгинской общины Шосткинского района.

Один из снарядов попал в частный дом в с. Сварково. Его 82-летняя жительница погибла.

Дополнение

С ночи и по состоянию на 8:00 утра враг из минометов и артиллерии обстрелял три приграничные громады Сумской области.