Оккупанты ночью обстреляли Сумскую область: погибла пожилая женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В результате вражеского артобстрела Сумщины в ночь на 30 августа погибла 82-летняя женщина, сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 30 августа около 1:00 ночи российские оккупанты с территории российской федерации осуществили артиллерийский обстрел Шалыгинской общины Шосткинского района.
Один из снарядов попал в частный дом в с. Сварково. Его 82-летняя жительница погибла.
Дополнение
С ночи и по состоянию на 8:00 утра враг из минометов и артиллерии обстрелял три приграничные громады Сумской области.