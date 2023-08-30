Окупанти вночі обстріляли Сумщину: загинула літня жінка

Деталі

За даними слідства, 30 серпня близько 1:00 ночі російські окупанти з території російської федерації здійснили артилерійський обстріл Шалигінської громади Шосткинського району.

Один із снарядів поцілив у приватний будинок у с. Сваркове. Його 82-річна мешканка загинула.

Доповнення

З ночі і станом на 8:00 ранку ворог з мінометів та артилерії обстріляв три прикордонні громади Сумської області.