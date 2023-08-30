Окупанти вночі обстріляли Сумщину: загинула літня жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Внаслідок ворожого артобстрілу Сумщини у ніч на 30 серпня загинула 82-річна жінка, повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 30 серпня близько 1:00 ночі російські окупанти з території російської федерації здійснили артилерійський обстріл Шалигінської громади Шосткинського району.
Один із снарядів поцілив у приватний будинок у с. Сваркове. Його 82-річна мешканка загинула.
Доповнення
З ночі і станом на 8:00 ранку ворог з мінометів та артилерії обстріляв три прикордонні громади Сумської області.