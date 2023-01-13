оккупанты ночью обстреляли Марганецкую общину на Никопольщине

Цитата

“Ночью русские направили на район свою тяжелую артиллерию. Пострадала Марганецкая община. Туда прилетели из десяток вражеских снарядов”, — написал Резниченко.

Люди невредимы. Последствия обстрела из’выясняются.

В других районах ночь с тревогой, и без атак. И на эту минуту спокойно.

Напомним

Оккупанты в течение 12 января обстреляли Эсманьскую и Середино-Будскую общины Сумской области. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.