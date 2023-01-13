оккупанты ночью обстреляли Марганецкую общину на Никопольщине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что российская армия в ночь на 13 января атаковала Никопольский район, передает УНН.
Цитата
“Ночью русские направили на район свою тяжелую артиллерию. Пострадала Марганецкая община. Туда прилетели из десяток вражеских снарядов”, — написал Резниченко.
Люди невредимы. Последствия обстрела из’выясняются.
В других районах ночь с тревогой, и без атак. И на эту минуту спокойно.
Напомним
Оккупанты в течение 12 января обстреляли Эсманьскую и Середино-Будскую общины Сумской области. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.