Російська армія за день атакувала дві громади Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Окупанти протягом 12 січня обстріляли Есманьську та Середино-Будську громади Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Есманьська громада: ворог обстріляв прикордоння із мінометів, 14 прильотів. Також відкривав автоматні черги у бік нашої території.
По Середино-Будській громаді також противник здійснив мінометний обстріл, 7 прильотів.
Нагадаємо
Росіяни продовжують наступ в районі Соледару. Продовжуються також спроби оточити Бахмут. Українські військові мужньо тримають позиції та завдають ворогу численні втрати. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.