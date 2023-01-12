Російська армія за день атакувала дві громади Сумщини

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Есманьська громада: ворог обстріляв прикордоння із мінометів, 14 прильотів. Також відкривав автоматні черги у бік нашої території.

По Середино-Будській громаді також противник здійснив мінометний обстріл, 7 прильотів.

Нагадаємо

Росіяни продовжують наступ в районі Соледару. Продовжуються також спроби оточити Бахмут. Українські військові мужньо тримають позиції та завдають ворогу численні втрати. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.