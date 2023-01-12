Российская армия за день атаковала две общины Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Оккупанты в течение 12 января обстреляли Эсманьскую и Середино-Будскую общины Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Эсманьская община: враг обстрелял пограничные минометы, 14 прилетов. Также открывал автоматные очереди в сторону нашей территории.
По Середино-Будской общине также противник совершил минометный обстрел, 7 прилетов.
Напомним
Русские продолжают наступление в районе Соледара. Продолжаются также попытки оцепить Бахмут. Украинские военные мужественно удерживают позиции и наносят врагу многочисленные потери. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.