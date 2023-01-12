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росіяни продовжують наступ в районі Соледару та спроби оточити Бахмут: ЗСУ тримають позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Росіяни продовжують наступ в районі Соледару. Продовжуються також спроби оточити Бахмут.Українські військові мужньо тримають позиції та завдають ворогу численні втрати. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.

росіяни продовжують наступ в районі Соледару та спроби оточити Бахмут: ЗСУ тримають позиції

Цитата

«Противник продовжує наступ в районі Соледару. Мета ворога - прорвати оборону наших військ і захопити місто. Продовжуються також спроби оточити Бахмут», - написала Маляр.

За її словами, для цього ворог використовує загони вагнерівців та регулярних військ.

«Наші воїни мужньо тримають позиції та завдають ворогу численні втрати», - додала Маляр.

Доповнення

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомляв, що рахувати у відсотковому відношенні, яку частину міста Соледар Донецької області контролює українські сили, а яку намагається взяти під контроль ворог – недоречно.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупаційні війська безуспішно намагаються прорвати оборону українських захисників та захопити Соледар. Підступи до міста фактично всіяні трупами російських військових.

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