россияне продолжают наступление в районе Соледара и попытки оцепить Бахмут: ВСУ держат позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Россияне продолжают наступление в районе Соледара. Продолжаются также попытки окружить Бахмут. Украинские военные мужественно удерживают позиции и наносят врагу многочисленные потери. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.
Цитата
«Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага – прорвать оборону наших войск и захватить город. Продолжаются также попытки окружить Бахмут», – написала Маляр.
По ее словам, для этого враг использует отряды вагнеровцев и регулярных войск.
«Наши воины мужественно держат позиции и наносят врагу многочисленные потери», – добавила Маляр.
Дополнение
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщал, что считать в процентном отношении, какую часть города Соледар Донецкой области контролирует украинские силы, а которую пытается взять под контроль враг – неуместно.
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупационные войска безуспешно пытаются прорвать оборону украинских защитников и захватить Соледар. Подступы к городу фактически усеяны трупами русских военных.