россияне продолжают наступление в районе Соледара и попытки оцепить Бахмут: ВСУ держат позиции

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«Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага – прорвать оборону наших войск и захватить город. Продолжаются также попытки окружить Бахмут», – написала Маляр.

По ее словам, для этого враг использует отряды вагнеровцев и регулярных войск.

«Наши воины мужественно держат позиции и наносят врагу многочисленные потери», – добавила Маляр.

Дополнение

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщал, что считать в процентном отношении, какую часть города Соледар Донецкой области контролирует украинские силы, а которую пытается взять под контроль враг – неуместно.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупационные войска безуспешно пытаются прорвать оборону украинских защитников и захватить Соледар. Подступы к городу фактически усеяны трупами русских военных.