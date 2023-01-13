Окупанти вночі обстріляли Марганецьку громад на Нікопольщині

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“Вночі росіяни скерували на район свою важку артилерію. Постраждала Марганецька громада. Туди прилетіли з десяток ворожих снарядів”, — написав Резніченко.

Люди неушкоджені. Наслідки обстрілу з’ясовуються.

У інших районах ніч з тривогою, та без атак. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо

Окупанти протягом 12 січня обстріляли Есманьську та Середино-Будську громади Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.