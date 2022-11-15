оккупанты попали по объектам энергетической инфраструктуры в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские захватчики попали по объектам энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе. Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует УНН.
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«Вражеские ракетные удары не обошли и нас. Два прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе. Жертв нет», – написал Райкович.
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Днем 15 ноября россия нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар. В частности, есть прилеты в жилые дома Киева и критическую инфраструктуру Харькова. В некоторых городах сработало ПВО.