оккупанты попали по объектам энергетической инфраструктуры в Кировоградской области

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«Вражеские ракетные удары не обошли и нас. Два прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе. Жертв нет», – написал Райкович.

Дополнение

Днем 15 ноября россия нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар. В частности, есть прилеты в жилые дома Киева и критическую инфраструктуру Харькова. В некоторых городах сработало ПВО.