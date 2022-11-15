Окупанти влучили по об‘єктах енергетичної інфраструктури на Кіровоградщині

Цитата

«Ворожі ракетні удари не минули і нас. 2 прильоти. Вражені об‘єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі. Жертв немає», – написав Райкович.

Доповнення

Вдень 15 листопада росія завдала по Україні чергового масованого ракетного удару. Зокрема, є "прильоти" у житлові будинки Києва та критичну інфраструктуру Харкова. У деяких містах спрацювала ППО.