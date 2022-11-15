Окупанти влучили по об‘єктах енергетичної інфраструктури на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські загарбники влучили по об‘єктах енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі. Про це в Telegram повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує УНН.
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«Ворожі ракетні удари не минули і нас. 2 прильоти. Вражені об‘єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі. Жертв немає», – написав Райкович.
Доповнення
Вдень 15 листопада росія завдала по Україні чергового масованого ракетного удару. Зокрема, є "прильоти" у житлові будинки Києва та критичну інфраструктуру Харкова. У деяких містах спрацювала ППО.