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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 66370 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Окупанти влучили по об‘єктах енергетичної інфраструктури на Кіровоградщині

Окупанти влучили по об‘єктах енергетичної інфраструктури на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 404622 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські загарбники влучили по об‘єктах енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі. Про це в Telegram повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує УНН.

Цитата

«Ворожі ракетні удари не минули і нас. 2 прильоти. Вражені об‘єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі. Жертв немає», – написав Райкович.

Доповнення

Вдень 15 листопада росія завдала по Україні чергового масованого ракетного удару. Зокрема, є "прильоти" у житлові будинки Києва та критичну інфраструктуру Харкова. У деяких містах спрацювала ППО.

Українські Національні Новини

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