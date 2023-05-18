Оккупанты выпустили по Житомирской области четыре ракеты, есть повреждения - спикер ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Российские оккупанты запустили по Житомирской области четыре ракеты. Одна из них была сбита, однако обломки повредили летнюю кухню и сарай. Об этом сообщила руководительница управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Житомирской ОВА Ирина Дембицкая, комментарий которой приводит "Суспільне", пишет УНН.
Детали
Сообщается, что воздушную тревогу в Житомирской области объявили в 3:12 ночи. Около половины пятого утра корреспонденты "Суспільне" сообщили о звуках взрывов, которые были слышны в Житомире.
По словам Ирины Дембицкой, "по Житомирской области войска рф запустили четыре ракеты", пишет издание.
"Сегодня ночью во время тревоги три вражеских ракеты попали в поле за пределами застройки. Еще одна была сбита. Обломки повредили летнюю кухню и сарай. Жертв и пострадавших нет", - рассказала Дембицкая.
Дополнение
В небе над Украиной в ночь на 18 мая уничтожено 29 из 30 запущенных российскими войсками крылатых ракет.