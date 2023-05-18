Окупанти випустили по Житомирщині чотири ракети, є пошкодження - речниця ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Російські окупанти запустили по Житомирщині чотири ракети. Одну з них було збито, проте уламки пошкодили літню кухню та сарай. Про це повідомила очільниця управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської ОВА Ірина Дембіцька, коментар якої наводить Суспільне, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що повітряну тривогу у Житомирській області оголосили о 3:12 ночі. Близько о пів на п'яту ранку кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів, які було чутно в Житомирі.
За словами Ірини Дембіцької, "по Житомирщині війська рф запустили чотири ракети", пише видання.
"Сьогодні вночі під час тривоги три ворожих ракети влучили в поле за межами забудови. Ще одну було збито. Уламки пошкодили літню кухню та сарай. Жертв та постраждалих немає", - розповіла Дембіцька.
Доповнення
У небі над Україною у ніч на 18 травня знищено 29 з 30 запущених російськими військами крилатих ракет.