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оккупанты используют помещения аграрных предприятий для хранения военной техники

Киев • УНН

 • 145937 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН.На территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты используют помещения аграрных предприятий для хранения военной техники. Отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде. Об этом сообщает Генштаб, передает УНН.

оккупанты используют помещения аграрных предприятий для хранения военной техники

Детали

Началась сорок восьмая эпоха героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Продолжается полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против нашего государства.

Враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях российской федерации, а также перебазирования авиации воздушно-космических сил на аэродромы, находящиеся в непосредственной близости к восточным границам Украины.

Русские оккупанты, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке. Так, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. .

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Изменений в положении и действиях подразделений врага на указанных направлениях не зафиксировано.
На Северском направлении противник завершает передислокацию отдельных подразделений к восточной операционной зоне. Продолжается перемещение подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.

На Слобожанском направлении войска противника продолжают частичное блокирование города Харькова. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий. Проводит воздушную разведку с целью выявления позиций подразделений наших войск и определения маршрутов их выдвижения.

На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Осуществляет перемещение дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

Обнаружены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.
Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в направлении на Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области.

На Южнобугском направлении враг удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления. Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведения разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.
Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения.

На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбито шесть атак врага, уничтожено четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.
Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.

Об общих потерях врага-позже.

Напомним

Российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отруюючу вещество неизвестного происхождения.

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