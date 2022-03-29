Оккупанты использовали против Украины более 1370 ракет - Пентагон

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"Россия выпустила в Украине более 1370 ракет", - сказал чиновник.

Дополнение

Ранее сообщалось, что 26 марта российские оккупанты выпустили рекордное количество ракет по территории Украины. Украина, в свою очередь, также установила рекорд, сбив большинство из них.