Окупанти використали проти України понад 1370 ракет - Пентагон

Цитата

"Росія випустила в Україні понад 1370 ракет", - сказав чиновник.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що 26 березня російські окупанти випустили рекордну кількість ракет по території України. Україна, своєю чергою, також встановила рекорд, збивши більшість із них.