Окупанти використали проти України понад 1370 ракет - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Російські окупанти випустили проти України понад 1370 ракет. Про це повідомив чиновник із Міністерства оборони США, пише УНН із посиланням на ABC News.
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"Росія випустила в Україні понад 1370 ракет", - сказав чиновник.
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Раніше повідомлялося, що 26 березня російські окупанти випустили рекордну кількість ракет по території України. Україна, своєю чергою, також встановила рекорд, збивши більшість із них.