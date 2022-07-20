Оккупанты днем ударили по общинам Днепропетровской области: горело сразу три поля
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Российские оккупанты днем ударили по нескольким общинам в Днепропетровской области. Как сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, за пределами одного из сел горело сразу три поля – с пшеницей, рапсом и стерней. Выгорело около 50 га, передает УНН.
Детали
Сообщается, что днем враг из ствольной артиллерии ударил по окрестностям Зеленодольска. К счастью, пострадавших нет.
Попали войска рф также по территории Широковской общины: за пределами одного из сел горело сразу три поля – с пшеницей, рапсом и стерней. Выгорело около 50 га. Без жертв.
В Никопольском районе днем была угроза повторных обстрелов. К счастью, обошлось. В других районах Днепропетровской области день был тихим. Оккупантов на территории региона нет.
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“Относительно переселенцев в области – их уже почти 300 тысяч. Сейчас имеем 293 тысяч зарегистрированных внутренне перемещенных лиц: в Днепре – 125,7 тысяч, в Кривом Роге – 54,6 тысяч переселенцев. Остальные граждане проживают в других общинах области.
Помощь оказывается каждому, кто в ней нуждается. Общества работают, работа с ВПЛ ведется бесперебойно”, – отметил Лукашук.
Дополнение
В результате вражеского обстрела Никополя Днепропетровской области разрушена жилищная инфраструктура, спасатели ликвидировали пожары. Есть погибшие и раненые.