Рятувальники показали наслідки нічного обстрілу Нікополя

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«Обстрілами у місті зруйновано 3 приватних житлових будинки, пошкоджено 12 будинків та 4 господарчих споруди. У приватному секторі були і пожежі. Вогонь вже загасили. Наразі працюють 27 рятувальників та 7 одиниць техніки. Розбирають завали. По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Територія огороджена», - ідеться в повідомленні.



Деталі

У ДСНС зазначили, що ворог випустив по житловому масиву міста 31 снаряд. Наразі у стаціонарах Нікополя залишається 3 людей, 1 дитину перевезли до лікарні Дніпра.

Доповнення

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти обстріляли Нікополь. Двоє людей загинули, девʼятеро людей отримали поранення, серед них четверо дітей. Шістьох людей госпіталізували.