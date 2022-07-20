Спасатели показали последствия ночного обстрела Никополя
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В результате вражеского обстрела Никополя Днепропетровской области разрушена жилищная инфраструктура, спасатели ликвидировали пожары. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает ГСЧС Украины, информирует УНН.
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«Обстрелами в городе разрушены 3 частных жилых дома, повреждено 12 домов и 4 хозяйственных сооружения. В частном секторе были и пожары. Огонь уже потушили. В настоящее время работают 27 спасателей и 7 единиц техники. Разбирают завалы. По городу разбросаны не сдетонировавшие боеприпасы. Территория ограждена», – говорится в сообщении.
Детали
В ГСЧС отметили, что враг выпустил по жилому массиву города 31 снаряд. В настоящее время в стационарах Никополя остается 3 человека, 1 ребенка перевезли в больницу Днепра.
Дополнение
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты обстреляли Никополь. Два человека погибли, девять человек получили ранения, среди них четверо детей. Шестерых людей госпитализировали.