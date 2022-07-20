Обстріл Нікополя: загинуло дві людини, девʼяторо людей поранено, серед них четверо дітей

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Російська орда обстріляла вночі Нікопольський район.

Росіяни умисно обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів.

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"Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро - поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з "Градів", - йдеться у повідомленні.

Обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток - пошкоджені.

Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань.

По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.

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