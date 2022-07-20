Обстріл Нікополя: загинуло дві людини, девʼяторо людей поранено, серед них четверо дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти обстріляли Нікополь. Двоє людей загинули, девʼятеро людей отримали поранення, серед них четверо дітей. Про це інформує УНН.
Деталі
Російська орда обстріляла вночі Нікопольський район.
Росіяни умисно обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів.
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"Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро - поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з "Градів", - йдеться у повідомленні.
Обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток - пошкоджені.
Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань.
По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.
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