Обстрел Никополя: погибли два человека, девять человек ранены, среди них четверо детей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты обстреляли Никополь. Два человека погибли, девять человек получили ранения, среди них четверо детей. Об этом информирует УНН.
Детали
Русская орда обстреляла ночью Никопольский район.
Россияне умышленно обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе. Выпустили более 30-ти реактивных снарядов.
Цитата
"Предварительно, два человека погибли, девятеро - ранены. Шесть пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Младшему раненому всего три года! Три года! Ребенку, который спал дома, когда российские отморозки ударили по ней с "Градов", - говорится в сообщении.
Обстрелом наголову разрушены 3 частных дома, с десяток - повреждены.
Спасатели продолжают разбирать завалы и выясняют масштабы разрушений.
По городу разбросаны не сдетонировавшие боеприпасы. Работают пиротехники.
Напомним
Оккупанты выпустили две ракеты по Одесской области: одну сбило ПВО.