Обстрел Никополя: погибли два человека, девять человек ранены, среди них четверо детей

Детали

Русская орда обстреляла ночью Никопольский район.

Россияне умышленно обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе. Выпустили более 30-ти реактивных снарядов.

Цитата

"Предварительно, два человека погибли, девятеро - ранены. Шесть пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Младшему раненому всего три года! Три года! Ребенку, который спал дома, когда российские отморозки ударили по ней с "Градов", - говорится в сообщении.

Обстрелом наголову разрушены 3 частных дома, с десяток - повреждены.

Спасатели продолжают разбирать завалы и выясняют масштабы разрушений.

По городу разбросаны не сдетонировавшие боеприпасы. Работают пиротехники.

Напомним

Оккупанты выпустили две ракеты по Одесской области: одну сбило ПВО.