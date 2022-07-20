Окупанти вдень вдарили по громадах на Дніпропетровщині: горіло одразу три поля
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Російські окупанти вдень вдарили по декількох громадах у Дніпропетровській області. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, за межами одного з сіл горіло одразу три поля – з пшеницею, рапсом та стернею. Вигоріло близько 50 га, передає УНН.
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Повідомляється, що вдень ворог зі ствольної артилерії вдарив по околицям Зеленодольська. На щастя, постраждалих немає.
Поцілили війська рф також по території Широківської громади: за межами одного з сіл горіло одразу три поля – з пшеницею, рапсом та стернею. Вигоріло близько 50 га. Без жертв.
У Нікопольському районі вдень була загроза повторних обстрілів. На щастя, минулося. В інших районах Дніпропетровщини день був тихим. Окупантів на території регіону немає.
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“Щодо переселенців в області – їх вже майже 300 тисяч. Нині маємо 293 тисячі зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб: у Дніпрі – 125,7 тисяч, у Кривому Розі – 54,6 тисяч переселенців. Решта громадян проживає в інших громадах області.
Допомога надається кожному, хто її потребує. Громади працюють, робота з ВПО ведеться безперебійно”, – зазначив Лукашук.
Доповнення
Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя Дніпропетровської області зруйновано житлову інфраструктуру, рятувальники ліквідували пожежі. Є загиблі та поранені.