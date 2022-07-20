Окупанти вдень вдарили по громадах на Дніпропетровщині: горіло одразу три поля

Деталі

Повідомляється, що вдень ворог зі ствольної артилерії вдарив по околицям Зеленодольська. На щастя, постраждалих немає.

Поцілили війська рф також по території Широківської громади: за межами одного з сіл горіло одразу три поля – з пшеницею, рапсом та стернею. Вигоріло близько 50 га. Без жертв.

У Нікопольському районі вдень була загроза повторних обстрілів. На щастя, минулося. В інших районах Дніпропетровщини день був тихим. Окупантів на території регіону немає.

Цитата

“Щодо переселенців в області – їх вже майже 300 тисяч. Нині маємо 293 тисячі зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб: у Дніпрі – 125,7 тисяч, у Кривому Розі – 54,6 тисяч переселенців. Решта громадян проживає в інших громадах області.

Допомога надається кожному, хто її потребує. Громади працюють, робота з ВПО ведеться безперебійно”, – зазначив Лукашук.

Доповнення

Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя Дніпропетровської області зруйновано житлову інфраструктуру, рятувальники ліквідували пожежі. Є загиблі та поранені.