Окупанти вдень вдарили по громадах на Дніпропетровщині: горіло одразу три поля

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 30165 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 80252 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 135376 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 135886 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 144354 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 132672 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 107335 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 104731 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 278584 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153139 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.5 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 129517 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 84455 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 53415 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 122323 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 41645 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 122343 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 278605 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 544633 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 490612 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 693106 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 14250 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 53415 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 84455 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 129517 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 149428 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Окупанти вдень вдарили по громадах на Дніпропетровщині: горіло одразу три поля

Окупанти вдень вдарили по громадах на Дніпропетровщині: горіло одразу три поля

Київ • УНН

 • 112649 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Російські окупанти вдень вдарили по декількох громадах у Дніпропетровській області. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, за межами одного з сіл горіло одразу три поля – з пшеницею, рапсом та стернею. Вигоріло близько 50 га, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що вдень ворог зі ствольної артилерії вдарив по околицям Зеленодольська. На щастя, постраждалих немає.

Поцілили війська рф також по території Широківської громади: за межами одного з сіл горіло одразу три поля – з пшеницею, рапсом та стернею. Вигоріло близько 50 га. Без жертв.

У Нікопольському районі вдень була загроза повторних обстрілів. На щастя, минулося. В інших районах Дніпропетровщини день був тихим. Окупантів на території регіону немає.

Цитата

“Щодо переселенців в області – їх вже майже 300 тисяч. Нині маємо 293 тисячі зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб: у Дніпрі – 125,7 тисяч, у Кривому Розі – 54,6 тисяч переселенців. Решта громадян проживає в інших громадах області.

Допомога надається кожному, хто її потребує. Громади працюють, робота з ВПО ведеться безперебійно”, – зазначив Лукашук.

Доповнення

Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя Дніпропетровської області зруйновано житлову інфраструктуру, рятувальники ліквідували пожежі. Є загиблі та поранені.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,915.45