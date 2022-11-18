Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Харьковской области: 8 человек пострадали

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«Оккупанты в течение суток наносили удары по критической инфраструктуре области. В Изюмском районе повреждение оборудования газовой промышленности. Во время ликвидации последствий пострадали 8 человек - работники и полицейские, все после обследования и оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно», - написал он в Telegram.

Детали

Кроме того, по словам главы ОВА, россияне наносили удары по населенным пунктам, которые расположены у линии фронта: Купянского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов.

Также, по его словам, минная опасность в области остается. В селе Камянка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался 60-летний мужчина, получил взрывную травму и госпитализирован.

Пиротехнические подразделения продолжают ликвидировать заминирование, в течение суток уничтожили 219 взрывоопасных предметов.

Дополнение

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram сообщил о ракетных ударах российских оккупантов по объекту критической инфраструктуры в Изюмском районе в Харьковской области.