Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Харьковской области: 8 человек пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Оккупационные войска в течение суток обстреливали критическую инфраструктуру Харьковской области. В результате ликвидации последствий восемь человек получили ранения, среди них - работники и полицейские. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
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«Оккупанты в течение суток наносили удары по критической инфраструктуре области. В Изюмском районе повреждение оборудования газовой промышленности. Во время ликвидации последствий пострадали 8 человек - работники и полицейские, все после обследования и оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно», - написал он в Telegram.
Детали
Кроме того, по словам главы ОВА, россияне наносили удары по населенным пунктам, которые расположены у линии фронта: Купянского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов.
Также, по его словам, минная опасность в области остается. В селе Камянка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался 60-летний мужчина, получил взрывную травму и госпитализирован.
Пиротехнические подразделения продолжают ликвидировать заминирование, в течение суток уничтожили 219 взрывоопасных предметов.
Дополнение
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram сообщил о ракетных ударах российских оккупантов по объекту критической инфраструктуры в Изюмском районе в Харьковской области.