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Харківщина: голова ОВА повідомив про ще чотири ракетних удари рашистів по об'єкту інфраструктури

Харківщина: голова ОВА повідомив про ще чотири ракетних удари рашистів по об'єкту інфраструктури

Київ • УНН

 • 246140 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram повідомив про ще чотири ракетних удари російських окупантів по об'єкту критичної інфраструктури в Ізюмському районі у Харківській області, пише УНН.

Цитата

"Рятувальні підрозділи та газовики продовжують ліквідовувати наслідки ударів по Ізюмському району. Є загорання та пошкодження. На жаль, постраждали 3 працівників, медики надають всю необхідну допомогу. Окупанти завдали ще 4 ракетних удари по об’єкту критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Щодо наслідків інформація уточнюється", - повідомив Синєгубов.

Деталі

Окрім того, зі слів голови ОВА, енергетики ліквідовують наслідки попередніх ударів росіян.

"На зараз в області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла, це частина Ізюмського та Куп’янського районів. Відновлювальні роботи тривають", - зазначив посадовець.

Раніше

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі на Харківщині, постраждали троє працівників.

Українські Національні Новини

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