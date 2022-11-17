Харьковщина: глава ОВА сообщил о еще четырех ракетных ударах рашистов по объекту инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram сообщил о еще четырех ракетных ударах российских оккупантов по объекту критической инфраструктуры в Изюмском районе в Харьковской области, пишет УНН.
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"Спасательные подразделения и газовики продолжают ликвидировать последствия ударов по Изюмскому району. Есть возгорания и повреждения. К сожалению, пострадали 3 работника, медики оказывают всю необходимую помощь. Оккупанты нанесли еще 4 ракетных удара по объекту критической инфраструктуры в Изюмском районе. По поводу последствий информация уточняется", - сообщил Синегубов.
Детали
Кроме того, по словам главы ОВА, энергетики ликвидируют последствия предварительных ударов россиян.
"На данный момент в области около 20 тысяч абонентов остаются без света, это часть Изюмского и Купянского районов. Восстановительные работы продолжаются", - отметил чиновник.
Ранее
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Изюмском районе в Харьковской области, пострадали трое работников.