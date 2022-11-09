Ракетный удар по Краматорску: 8-летнего мальчика завтра выписывают из больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В результате вчерашнего ракетного удара по Краматорску Донецкой области ранения получил ребенок. К счастью, 8-летнего мальчика завтра выпишут из больницы. Об этом в Facebook сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, информирует УНН.
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"Мальчик, пострадавший вчера в результате ракетного удара по частному сектору, идет на поправку, завтра на выписку", - написал он в Facebook.
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Россияне 8 ноября нанесли очередной удар по Краматорску. По словам главы Донецкой ОВА, жертвой обстрела стал восьмилетний мальчик. Снаряды прилетели в районе одной из местных школ.