Ракетний удар по Краматорську: 8-річного хлопчика завтра виписують з лікарні

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"Хлопчик, який учора постраждав внаслідок ракетного удару по приватному сектору, йде на поправку, завтра на виписку", - написав він в Facebook.

Доповнення

Росіяни 8 листопада завдали чергового удару по Краматорську. За словами голови Донецької ОВА, жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик. Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл.