Ракетний удар по Краматорську: 8-річного хлопчика завтра виписують з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Краматорську Донецької області поранення отримала дитина. На щастя, 8-річного хлопця завтра випишуть з лікарні. Про це у Facebook повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, інформує УНН.
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"Хлопчик, який учора постраждав внаслідок ракетного удару по приватному сектору, йде на поправку, завтра на виписку", - написав він в Facebook.
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Росіяни 8 листопада завдали чергового удару по Краматорську. За словами голови Донецької ОВА, жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик. Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл.