Оккупанты ударили "Градами" по громаде на Днепропетровщине, есть погибший

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«После обеда россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили «Градами» по Марганецкой громаде. Убили одного местного жителя. Российский снаряд прилетел прямо в жилой дом. Детали обстрела выясняются», - говорится в сообщении.

Дополнение

Оперативное командование “Юг” сообщило, что за прошедшие сутки оккупационная армия россии обстреляла две громады в Никопольском районе Днепропетровской области.