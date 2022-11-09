Оккупанты ударили "Градами" по громаде на Днепропетровщине, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли Никопольщину. Ударили «Градами» по Марганецкой громаде, есть погибший. Об этом сообщает Днепропетровская областная государственная администрация, передает УНН.
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«После обеда россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили «Градами» по Марганецкой громаде. Убили одного местного жителя. Российский снаряд прилетел прямо в жилой дом. Детали обстрела выясняются», - говорится в сообщении.
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Оперативное командование “Юг” сообщило, что за прошедшие сутки оккупационная армия россии обстреляла две громады в Никопольском районе Днепропетровской области.