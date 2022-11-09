Окупанти ударили "Градами" по громаді на Дніпропетровщині, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Російські окупанти знову обстріляли Нікопольщину. Ударили «Градами» по Марганецькій громаді, є загиблий. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна державна адміністрація, передає УНН.
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«Пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили «Градами» по Марганецькій громаді. Убили одного місцевого мешканця. Російський снаряд прилетів прямо у житловий будинок. Деталі обстрілу з’ясовуються», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Оперативне командування “Південь” повідомило, що минулої доби окупаційна армія росії обстріляла дві громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області.