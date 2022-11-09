Окупанти ударили "Градами" по громаді на Дніпропетровщині, є загиблий

Цитата

«Пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили «Градами» по Марганецькій громаді. Убили одного місцевого мешканця. Російський снаряд прилетів прямо у житловий будинок. Деталі обстрілу з’ясовуються», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Оперативне командування “Південь” повідомило, що минулої доби окупаційна армія росії обстріляла дві громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області.