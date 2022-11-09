Окупанти обстріляли дві громади у Нікопольському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що минулої доби окупаційна армія росії обстріляла дві громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області, пише УНН.
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“По Нікопольському району по обіді ворог бив з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по Червоногригорівській та Марганецькій громадах”, — йдеться у повідомленні.
В командуванні додали, що внаслідок обстрілів пошкоджено кілька господарчих споруд. Обійшлося серед людських втрат.
Нагадаємо
Протягом 8 листопада у Сумській області під обстрілами були Краснопільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Великописарівська та Миропільська громади.