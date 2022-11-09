Оккупанты обстреляли две общины в Никопольском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что за прошедшие сутки оккупационная армия России обстреляла две общины в Никопольском районе Днепропетровской области, пишет УНН.
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“По Никопольскому району после обеда враг бил из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии по Красногригоревской и Марганецкой общинам”, — говорится в сообщении.
В командовании добавили, что в результате обстрелов повреждено несколько хозяйственных построек. Обошлось среди человеческих потерь.
Напомним
В течение 8 ноября в Сумской области под обстрелами были Краснопольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Великописаревская и Миропольская общины.