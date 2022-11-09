Оккупанты обстреляли две общины в Никопольском районе

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“По Никопольскому району после обеда враг бил из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии по Красногригоревской и Марганецкой общинам”, — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что в результате обстрелов повреждено несколько хозяйственных построек. Обошлось среди человеческих потерь.

Напомним

В течение 8 ноября в Сумской области под обстрелами были Краснопольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Великописаревская и Миропольская общины.