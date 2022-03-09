Оккупанты станут беспомощными: Резников призвал украинцев уничтожать системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Надо уничтожить российские системы РЭБ и РЭР - системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Это значительно ослабит русские войска и обеспечит преимущество для наших воинов. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook, обращаясь к гражданам Украины, передает УНН.
Детали
Резников отметил, что тысячи наших граждан уже оказывают сопротивление на временно занятых оккупантами территориях.
"Ваш вклад огромен! Снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно затруднено. Уничтожено много техники. Вы помогли сохранить много жизней", - отметил министр.
Следующая приоритетная цель, по его словам, российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.
Цитата
"Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Надо уничтожить русские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит русские войска и обеспечит преимущество для наших воинов.
Еще раз подчеркиваю - танки и бронетехнику встретит наша армия. Задание для всех граждан, кто может уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их быстрее выгоним. Вместе к победе! Слава Украине!" - резюмировал Резников.
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