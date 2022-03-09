Окупанти стануть безпорадними: Резніков закликав українців нищити системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР - системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів. На цьому наголосив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook, звертаючись до громадян України, передає УНН.
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Резніков зазначив, що тисячі наших громадян вже чинять опір на тимчасово зайнятих окупантами територіях.
"Ваш внесок – величезний! Постачання російських окупаційних військ паливом, боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки. Ви допомогли зберегти багато життів", - зазначив міністр.
Наступна пріоритетна ціль, за його словами, російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.
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"Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів.
Ще раз наголошую – танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо. Разом до перемоги! Слава Україні!" - резюмував Резніков.
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