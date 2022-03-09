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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Окупанти стануть безпорадними: Резніков закликав українців нищити системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

Окупанти стануть безпорадними: Резніков закликав українців нищити системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

Київ • УНН

 • 543279 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР - системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів. На цьому наголосив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook, звертаючись до громадян України, передає УНН.

Деталі

Резніков зазначив, що тисячі наших громадян вже чинять опір на тимчасово зайнятих окупантами територіях.

"Ваш внесок – величезний! Постачання російських окупаційних військ паливом, боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки. Ви допомогли зберегти багато життів", - зазначив міністр.

Наступна пріоритетна ціль, за його словами, російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

Цитата

"Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів.

Ще раз наголошую – танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо. Разом до перемоги! Слава Україні!" - резюмував Резніков.

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