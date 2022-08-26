Оккупанты ежедневно совершают 40-50 тысяч выстрелов из артиллерии разного калибра - Подоляк

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"Война перешла в четвертую стадию. россия завезла в Украину максимальное количество техники и людей. Они ведут артиллерийскую войну, которую хотят продолжить до зимы", – отметил он.

Детали

Подоляк добавил, что рф пытается истощить Европу дефицитом энергоносителей, чтобы она устала от помощи Украине. Он также отметил, что контрнаступление Украины на юге прогрессирует.

"Мы стараемся эффективно уничтожить логистику и управленческие позиции русских. Наша цель – усложнить их снабжение и заставить отступить к наступлению зимы", – сказал он.

Подоляк также подчеркнул, что для получения преимущества на поле боя Украине нужно современное вооружение, в частности системы противовоздушной обороны, за которыми украинские власти обращаются к правительствам иностранных государств.

"Противоракетный потенциал очень важен, потому что россия атакует крылатыми ракетами жилые районы", – подчеркнул он.

Напомним

Подоляк заявил, что любые разговоры о расширении НАТО и провоцировании россии на войну – это оправдание зверств и военных преступлений.