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Окупанти щодня здійснюють 40-50 тисяч пострілів з артилерії різного калібру - Подоляк

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Збройним Силам вдалося загальмувати просування окупантів на Донбасі, хоч російська армія щодня робить 40-50 тисяч пострілів з артилерії різного калібру. Про це він сказав в інтерв’ю фінському виданню Helsingin Sanomat, передає УНН.

Окупанти щодня здійснюють 40-50 тисяч пострілів з артилерії різного калібру - Подоляк

Цитата

"Війна перейшла в четверту стадію. росія завезла в Україну максимальну кількість техніки та людей. Вони ведуть артилерійську війну, яку хочуть продовжити до зими", – зазначив він.

Деталі

Подоляк додав, що рф намагається виснажити Європу дефіцитом енергоносіїв, щоб вона втомилася від допомоги Україні. Він також зазначив, що контрнаступ України на півдні прогресує.

"Ми намагаємося ефективно знищити логістику та управлінські позиції росіян. Наша мета – ускладнити їхнє постачання та змусити відступити до настання зими", – сказав він.

Подоляк також підкреслив, що для отримання переваги на полі бою Україні потрібне сучасне озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони, за якими українська влада звертається до урядів іноземних держав.

"Протиракетний потенціал дуже важливий, тому що росія атакує крилатими ракетами житлові райони", – наголосив він.

Нагадаємо 

Подоляк заявив, що будь-які розмови про розширення НАТО й провокування росії на війну – це виправдовування звірств та воєнних злочинів.

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