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Оккупанты продолжают похищать жителей Мариуполя - горсовет

Киев • УНН

 • 85202 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Еще один случай насильственного вывоза мариупольцев на территорию страны-агрессора. В этот раз персонал и пациенты городского родильного дома №2. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Мариупольского горсовета в Telegram.

Оккупанты продолжают похищать жителей Мариуполя - горсовет

Детали

Более 70 человек насильно вывезли из роддома №2 в Левобережном районе - это медицинский персонал и пациенты, говорится в сообщении.

Уже известно, о более 20 тысячах мариупольцев, которых против своей воли вывезли на территорию рф. У граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря. После чего перенаправляют в отдаленные города россии. Принцип распределения и причины вывоза людей до конца остаются неизвестными.

"То, что сегодня делают россия нарушает все возможные международные права человека. Это сопоставимо с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против силы вывезли на территорию россии. Мы создаем базу депортированных жителей города и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков. Это большая работа, которую мы реализуем под руководством главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко. Мы сделаем все для того, чтобы вернуть людей к дому", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Добавим

Ранее было известно о депортации персонала и пациентов городской больницы №1. Там было примерно 600 мариупольцев.

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