Окупанти продовжують викрадати мешканців Маріуполя - міськрада

Деталі

Понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі – це медичний персонал та пацієнти, зазначається в повідомленні.

Вже відомо, про понад 20 тисяч маріупольців, яких проти своєї волі вивезли на територію рф. У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу та відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого перенаправляють у віддалені міста росії. Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими.

"Те, що сьогодні роблять росія – порушує усі можливі міжнародні права людини. Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію росії. Ми створюємо базу депортованих жителів міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків. Це велика робота, яку ми реалізуємо під керівництвом голови Донецької військової адміністрації Павла Кириленка. Ми зробимо все для того, щоб повернути людей до дому", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Додамо

Раніше було відомо про депортацію персоналу та пацієнтів міської лікарні №1. Там було приблизно 600 маріупольців.