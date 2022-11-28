Оккупанты повредили насосную станцию, которая подает питьевую воду в Николаев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию МКП "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области и подающую воду в Николаев. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, передает УНН.
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"Во время ракетных обстрелов российские террористы повредили насосную станцию МКП "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области. Поэтому еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана", - говорится в сообщении.
Детали
Сенкевич отметил, что водопровод до Николаева был отремонтирован через неделю после деоккупации Херсонщины. Он добавил, что службы продолжают ремонтировать сети, которые уничтожают соленую воду.
"Как только разрешит ситуация безопасности, оперативно восстановим насосную станцию и вернем Николаеву питьевую воду", - подытожил мэр.
Напомним
Российские оккупационные войска в воскресенье, 27 ноября, 30 раз обстреляли Херсонщину. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.