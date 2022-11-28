Війська рф продовжують обстріли Херсонщини: одна людина загинула, ще двох поранено

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«Минулої доби у результаті російських обстрілів загинула 1 людина, ще 2 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», - написав він в Telegram.

Деталі

Очільник регіону зазначив, що російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини.

«Вони продовжують обстрілювати житлові квартали Херсона, ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки. Також загарбники гатили по таких населених пунктах району: Білозерці, Приозерному, Комишанах, Степанівці, Микільському, Чорнобаївці, Токарівці, Зеленівці, Придніпровському, Станіславу», - написав Янушевич.

Також він додав, що рашисти обстріляли Бериславський район - Берислав, Республіканець, Новоберислав, Томарине, Тягинку, Новоолександрівку, Качкарівку, Осокорівку.

Доповнення

26 листопада російські окупанти 54 рази обстріляли Херсонщину – одна людина загинула, двоє дістало поранення, серед поранених дитина.