Війська рф продовжують обстріли Херсонщини: одна людина загинула, ще двох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російські окупаційні війська у неділю, 27 листопада, 30 разів обстріляли Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує УНН.
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«Минулої доби у результаті російських обстрілів загинула 1 людина, ще 2 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», - написав він в Telegram.
Деталі
Очільник регіону зазначив, що російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини.
«Вони продовжують обстрілювати житлові квартали Херсона, ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки. Також загарбники гатили по таких населених пунктах району: Білозерці, Приозерному, Комишанах, Степанівці, Микільському, Чорнобаївці, Токарівці, Зеленівці, Придніпровському, Станіславу», - написав Янушевич.
Також він додав, що рашисти обстріляли Бериславський район - Берислав, Республіканець, Новоберислав, Томарине, Тягинку, Новоолександрівку, Качкарівку, Осокорівку.
Доповнення
26 листопада російські окупанти 54 рази обстріляли Херсонщину – одна людина загинула, двоє дістало поранення, серед поранених дитина.