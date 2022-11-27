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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти знову били по Херсонщині: є жертва, серед поранених дитина

Окупанти знову били по Херсонщині: є жертва, серед поранених дитина

Київ • УНН

 • 742056 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Вчора, 26 листопада, російські окупанти 54 рази обстріляли Херсонщину – одна людина загинула, двоє дістало поранення, серед поранених дитина. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Цитата

"Російські окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини. (...) Минулої доби рашисти вбили 1 мешканця області, ще 2 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених є одна дитина", – повідомив Янушевич.

Херсонський район

Під вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в приватні помешкання, гаражний кооператив, навчальний заклад.

Також окупанти обстріляли Чорнобаївку, Придніпровське, Музиківку, Зеленівку, Антонівку, Благовіщенське, Приозерне та Комишани.

Бериславський район 

Рашисти обстріляли Берислав – пошкоджено приватні будинки. Також під ворожим вогнем опинилися Республіканець, Широка Балка, Червоний Маяк, Милове, Качкарівка, Новоберислав та Шляхове.

Нагадаємо

26 листопада голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що після деокупації російські війська вбили на Херсонщині 32 цивільних.

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