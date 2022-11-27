Оккупанты снова били по Херсонской области: есть жертва, среди раненых ребенок

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"Российские оккупанты 54 раза обстреляли территорию Херсонской области. (...) За прошедшие сутки рашисты убили 1 жителя области, еще 2 человека получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых есть один ребенок", – сообщил Янушевич.

Херсонский район

Под огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали в частные дома, гаражный кооператив, учебное заведение.

Также оккупанты обстреляли Чернобаевку, Приднепровское, Музыковку, Зеленовку, Антоновку, Благовещенское, Приозерное и Камышаны.

Бериславский район

Рашисты обстреляли Берислав – повреждены частные дома. Также под вражеским огнем оказались Республиканец, Широкая Балка, Красный Маяк, Милово, Качкаровка, Новоберислав и Шляхово.

Напомним

26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что после деоккупации российские войска убили в Херсонской области 32 гражданских.