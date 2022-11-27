Оккупанты снова били по Херсонской области: есть жертва, среди раненых ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Вчера, 26 ноября, российские оккупанты 54 раза обстреляли Херсонскую область – один человек погиб, двое получили ранения, среди раненых ребенок. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"Российские оккупанты 54 раза обстреляли территорию Херсонской области. (...) За прошедшие сутки рашисты убили 1 жителя области, еще 2 человека получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых есть один ребенок", – сообщил Янушевич.
Херсонский район
Под огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали в частные дома, гаражный кооператив, учебное заведение.
Также оккупанты обстреляли Чернобаевку, Приднепровское, Музыковку, Зеленовку, Антоновку, Благовещенское, Приозерное и Камышаны.
Бериславский район
Рашисты обстреляли Берислав – повреждены частные дома. Также под вражеским огнем оказались Республиканец, Широкая Балка, Красный Маяк, Милово, Качкаровка, Новоберислав и Шляхово.
Напомним
26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что после деоккупации российские войска убили в Херсонской области 32 гражданских.