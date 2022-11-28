Войска рф продолжают обстрелы Херсонской области: один человек погиб, еще двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российские оккупационные войска в воскресенье, 27 ноября, 30 раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует УНН.
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«За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб 1 человек, еще 2 жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести», - написал он в Telegram.
Детали
Глава региона отметил, что российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонской области.
«Они продолжают обстреливать жилые кварталы Херсона, вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Также захватчики били по таким населенным пунктам района: Белозерке, Приозерному, Камышанах, Степановке, Никольскому, Чернобаевке, Токаревке, Зеленовке, Приднепровскому, Станиславу», - написал Янушевич.
Также он добавил, что рашисты обстреляли Бериславский район - Берислав, Республиканец, Новоберислав, Томарино, Тягинку, Новоалександровку, Качкаровку, Осокоровку.
Дополнение
26 ноября российские оккупанты 54 раза обстреляли Херсонскую область – один человек погиб, двое получили ранения, среди раненых ребенок.