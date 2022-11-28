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Окупанти пошкодили насосну станцію, яка подає питну воду до Миколаєва

Окупанти пошкодили насосну станцію, яка подає питну воду до Миколаєва

Київ • УНН

 • 1057171 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Під час ракетного обстрілу російські окупанти пошкодили насосну станцію МКП "Миколаївводоканал", що розташована в Херсонській області і подає воду до Миколаєва. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Під час ракетного обстрілу російські терористи пошкодили насосну станцію МКП "Миколаївводоканал", що розташована в Херсонській області. Тому ще протягом невизначеного часу ми вимушені подавати в місто технічну воду з Бузького лиману", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Сєнкевич зазначив, що водогін до Миколаєва був відремонтований через тиждень після деокупації Херсонщини. Він додав, що служби продовжують ремонтувати мережі, які нищить солона вода.

"Як тільки дозволить безпекова ситуація, оперативно відновимо насосну станцію і повернемо Миколаєву питну воду", - підсумував міський голова.

Нагадаємо

Російські окупаційні війська у неділю, 27 листопада, 30 разів обстріляли Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

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