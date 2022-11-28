Окупанти пошкодили насосну станцію, яка подає питну воду до Миколаєва

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"Під час ракетного обстрілу російські терористи пошкодили насосну станцію МКП "Миколаївводоканал", що розташована в Херсонській області. Тому ще протягом невизначеного часу ми вимушені подавати в місто технічну воду з Бузького лиману", - йдеться в повідомленні.

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Сєнкевич зазначив, що водогін до Миколаєва був відремонтований через тиждень після деокупації Херсонщини. Він додав, що служби продовжують ремонтувати мережі, які нищить солона вода.

"Як тільки дозволить безпекова ситуація, оперативно відновимо насосну станцію і повернемо Миколаєву питну воду", - підсумував міський голова.

Нагадаємо

Російські окупаційні війська у неділю, 27 листопада, 30 разів обстріляли Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.