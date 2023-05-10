Оккупанты ранили еще одного жителя Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Российские оккупанты ранили еще одного жителя Донецкой области, информирует УНН со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
Цитата
"За 9 мая россияне ранили 1 жителя Донецкой области - в Константиновке", - говорится в сообщении.
Детали
С начала полномасштабного вторжения россияне ранили 3486 гражданских в Донецкой области, 1497 - убили. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
В ночь на 9 мая в Краматорске Донецкой области российские ракеты упали на территории промышленного предприятия, жертв нет.