Оккупанты ранили еще одного жителя Донецкой области

Цитата

"За 9 мая россияне ранили 1 жителя Донецкой области - в Константиновке", - говорится в сообщении.

Детали

С начала полномасштабного вторжения россияне ранили 3486 гражданских в Донецкой области, 1497 - убили. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

В ночь на 9 мая в Краматорске Донецкой области российские ракеты упали на территории промышленного предприятия, жертв нет.