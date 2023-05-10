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Окупанти поранили ще одного жителя Донеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Російські окупанти поранили ще одного жителя Донецької області, інформує УНН з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Цитата

"За 9 травня росіяни поранили 1 жителя Донеччини - у Костянтинівці", - ідеться в повідомленні.

Деталі

З початку повномасштабного вторгнення росіяни поранили 3486 цивільних у Донецькій області, 1497 - вбили. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

У ніч на 9 травня у Краматорську Донецької області російські ракети впали на території промислового підприємства, жертв немає. 

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