Оккупанты пообещали завтра возобновить работу КПВВ "Станица Луганская" - Гармаш

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“Хоть одна позитивная новость за уже не знаю сколько времени. Представители оккупационной администрации России в Луганске пообещали с завтрашнего дня открыть в прежнем режиме КПВВ Станица Луганская”, - сообщил Гармаш.

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5 ноября на Донбассе из-за очередного обстрела останавливали пропуск на контрольном пункте въезда-выезда в “Станице Луганской”. КПВВ „Станица Луганская“ с украинской стороны не прекращала своей работы, однако из свидетельств людей, которые возвращались — стало известно, что боевики перестали пропускать граждан.