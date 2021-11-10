Окупанти пообіцяли завтра відновити роботу КПВВ "Станиця Луганська" - Гармаш
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" може з завтрашнього дня повністю відновити свою роботу. Таку обіцянку дали представники окупаційної "влади" під час засідання Тристоронньої контактної групи, повідомив представник ОРДЛО в українській делегації в ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш на своїй сторінці в Facebook, передаєУНН.
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“Хоч одна позитивна новина за вже не знаю скільки часу. Представники окупаційної адміністрації Росії в Луганську пообіцяли з завтрашнього дня відкрити в колишньому режимі КПВВ Станиця Луганська", - повідомив Гармаш.
Додамо
5 Листопада на Донбасі через черговий обстріл зупиняли пропуск на контрольному пункті в'їзду-виїзду в "Станиці Луганській". КПВВ "Станиця Луганська" з українського боку не припиняла своєї роботи, проте зі свідчень людей, які поверталися — стало відомо, що бойовики перестали пропускати громадян.