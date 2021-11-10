Окупанти пообіцяли завтра відновити роботу КПВВ "Станиця Луганська" - Гармаш

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“Хоч одна позитивна новина за вже не знаю скільки часу. Представники окупаційної адміністрації Росії в Луганську пообіцяли з завтрашнього дня відкрити в колишньому режимі КПВВ Станиця Луганська", - повідомив Гармаш.

Додамо

5 Листопада на Донбасі через черговий обстріл зупиняли пропуск на контрольному пункті в'їзду-виїзду в "Станиці Луганській". КПВВ "Станиця Луганська" з українського боку не припиняла своєї роботи, проте зі свідчень людей, які поверталися — стало відомо, що бойовики перестали пропускати громадян.