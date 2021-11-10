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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 42483 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Окупанти пообіцяли завтра відновити роботу КПВВ "Станиця Луганська" - Гармаш

Київ • УНН

 • 11561 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" може з завтрашнього дня повністю відновити свою роботу. Таку обіцянку дали представники окупаційної "влади" під час засідання Тристоронньої контактної групи, повідомив представник ОРДЛО в українській делегації в ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш на своїй сторінці в Facebook, передаєУНН.

Окупанти пообіцяли завтра відновити роботу КПВВ "Станиця Луганська" - Гармаш

Цитата

“Хоч одна позитивна новина за вже не знаю скільки часу. Представники окупаційної адміністрації Росії в Луганську пообіцяли з завтрашнього дня відкрити в колишньому режимі КПВВ Станиця Луганська", - повідомив Гармаш.

Додамо

5 Листопада на Донбасі через черговий обстріл зупиняли пропуск на контрольному пункті в'їзду-виїзду в "Станиці Луганській". КПВВ "Станиця Луганська" з українського боку не припиняла своєї роботи, проте зі свідчень людей, які поверталися — стало відомо, що бойовики перестали пропускати громадян.

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