На Донбассе из-за обстрелов останавливали пропуск на КПВВ в Станице Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. На Донбассе из-за очередного обстрела останавливали пропуск на контрольном пункте въезда-выезда в “Станице Луганской”. Сейчас пропуск восстановлен. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook, передаетУНН.
Гайдай сообщал, что КПВВ Станица Луганская был закрыт в связи с обстрелами.
Цитата
“Без света село Сизое и село Болотенне. Информации о погибших, раненых и разрушений нет. Обстрелы велись снарядами калибра 82 мм и 122 мм”, — рассказал Гайдая.
Детали
Впоследствии он сообщил, что КПВВ “Станица Луганская” заработал.
“Уточняем информацию: КПВВ „Станица Луганская“ с украинской стороны не прекращала своей работы, однако из свидетельств людей, которые возвращались — стало известно, что боевики перестали пропускать граждан. По состоянию на 13:30 опять от рядовых граждан, которые следуют из ОРЛО к территории Украины, поступила информация, что представители НВФ возобновили пропуск лиц”, — отметил Гайдай.
Дополнение
За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.