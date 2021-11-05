На Донбасі через обстріли зупиняли пропуск на КПВВ у Станиці Луганській

Гайдай повідомляв, що КПВВ Станиця-Луганська було закрито у зв’язку з обстрілами.

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“Без світла село Сизе та село Болотенне. Інформації про загиблих, поранених та руйнувань немає. Обстріли велися снарядами калібру 82 мм та 122 мм”, — розповів Гайдай.

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Згодом він повідомив, що КПВВ “Станиця Луганська” запрацював.

“Уточнюємо інформацію: КПВВ „Станиця Луганська“ з українського боку не припиняла своєї роботи, проте зі свідчень людей, які поверталися — стало відомо, що бойовики перестали пропускати громадян. Станом на 13:30 знову від пересічних громадян, які слідують з ОРЛО до території України, надійшла інформація, що представники НЗФ відновили пропуск осіб”, — зазначив Гайдай.

Доповнення

Протягом минулої доби, 4 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.